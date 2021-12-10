Журналиста ТАСС Александру Урусову наградили медалью РВИО в честь 800-летия князя Невского

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), помощник президента РФ Владимир Мединский в пятницу наградил заместителя руководителя Редакции социально-гуманитарной информации ТАСС Александру Урусову за просветительскую деятельность памятной медалью РВИО "800 лет со дня рождения князя Александра Невского", передает корреспондент ТАСС.

Юбилейная дата отмечается в России в 2021 году. РВИО учредило награду, посвященную святому благоверному великому князю Александру Невскому, чтобы отметить в этой связи просветительскую работу средств массовой информации.

Владимир Мединский, поприветствовав собравшихся журналистов в зале Музея военной формы РВИО, сообщил, что Российское военно-историческое общество всегда "максимально открыто" к сотрудничеству с представителями масс-медиа и готово с вниманием выслушивать все их вопросы, пожелания и идеи.

"Это очень ценная для нас награда. Мы действительно очень много работаем с Российским военно-историческим обществом и стараемся в наших новостях передавать то душевное тепло, которое вы вкладываете в свои грандиозные проекты. И, конечно, эта награда - для нас для всех, для наших корреспондентов, которые всем этим занимаются", - сказала Александра Урусова на церемонии награждения, обращаясь к Владимиру Мединскому и другим организаторам мероприятия.

Учрежденную памятную медаль РВИО также получили главный редактор газеты "Культура" Петр Власов, генеральный директор телеканала "Спас" Борис Корчевников, замредактора отдела внутренней политики газеты "Комсомольская правда" Игорь Емельянов, главный редактор просветительского портала "Приходы" Евгения Жуковская, специальный корреспондент ВГТРК Дмитрий Кайстро, специальный корреспондент газеты "Комсомольская правда" Дмитрий Смирнов и другие российские журналисты.