В Астрахани корейские общества пяти регионов подписали меморандум о сотрудничестве

АСТРАХАНЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Меморандум о взаимодействии корейских общественных объединений пяти регионов в области культуры и спорта был подписан в Астраханской области в рамках проведения VI Фестиваля корейской культуры в Астрахани, сообщил корреспондент ТАСС с места события.

Фестиваль корейской культуры, приуроченный к году культурных обменов между Россией и Республикой Корея, проходит в Астрахани 10 декабря с участием корейских обществ Республики Калмыкии, Астраханской, Волгоградской, Ростовской и Нижегородской областей.

"Убежден, что этот важный документ послужит не только популяризации корейской культуры в России, но и укреплению мира, дружбы, взаимопонимания между всеми многочисленными народами нашей страны. Астраханское отделение общероссийского объединения корейцев активно участвует в жизни нашего региона. Идет налаживание культурного обмена с республикой Корея, а на базе особой экономической зоны "Лотос" рассматривается возможность запуска южно-корейских проектов", - сказал на церемонии открытия фестиваля губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин.

В рамках сотрудничества с Республикой Корея в 2017 году на базе Астраханского государственного университета был открыт Центр корейского языка и культуры "Институт им. короля Сечжона", ежегодно осуществляются регулярные студенческие и преподавательские обмены. С 2019 года между городами Астрахань и Кванъян действует меморандум о взаимопонимании. По данным областных властей, в Астраханской области в настоящий момент постоянно проживает почти 3 тыс. корейцев.

Как сообщил ТАСС председатель регионального отделения общероссийской общественной организации "Общероссийское объединение корейцев" в Астраханской области Сергей Цой, подписание соглашения послужит не только дальнейшей популяризации корейской культуры в России, но и укреплению дружбы и взаимопонимания между регионами. "У нас появилась возможность обмениваться опытом с другими областями по направлениям в развитии корейской культуры. У нас есть возможность учиться, стажироваться у них путем обмена, мы будем повышать свою квалификацию. В Астрахани сильная школа вокала и танцев, мы можем донести до них и передать свой опыт. Это соглашение дает нам возможность расширенно работать друг с другом",- сказал Цой.

Фестиваль корейской культуры проходит в Астрахани в шестой раз. Спектр творческих номеров фестиваля в этом году был значительно расширен. Так, впервые астраханцам показали зрелищную игру на различных барабанах, представили номера корейского боевого искусства. В знак дружбы и сотрудничества власти региона с представителями общественных организаций корейцев высадили деревья во дворе Астраханского государственного университета, где проходил фестиваль.