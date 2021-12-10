В музейном комплексе "Самбекские высоты" прошел онлайн-урок мужества для казачьей молодежи

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. В Военно-историческом музейном комплексе Великой Отечественной войны "Самбекские высоты" прошел онлайн-урок для казачьей молодежи Ростовской области. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба областного правительства.

"Урок транслировался во все города и районы Ростовской области, собрав многочисленную аудиторию - кадет казачьих образовательных учреждений, учащихся школ со статусом "казачьи", активистов казачьей детско-молодежной организации "Донцы", поисковиков, атаманов казачьих обществ и округов, казаков Войска Донского. Около 100 тыс. человек имели возможность присоединиться к этому мемориальному мероприятию", - пояснили в пресс-службе.

Урок мужества посвятили подвигам и судьбам Героев Советского Союза 5-го гвардейского Донского казачьего кавалерийского Краснознаменного Будапештского корпуса. Этот корпус сражался с фашистами на Северном Кавказе в период освобождения Ростовской области, Донбасса, Таврии, Правобережной Украины, Молдавии, на территории Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии. Трансляцию урока также провели для всех муниципальных образований Ростовской области.

"Мы обязательно должны помнить историю, изучать ее и гордиться своими героями. Вместе мы должны отметить 80-летие создания нашего гвардейского корпуса. Всем, кто присутствует сегодня в музее, передаю слова благодарности губернатора Ростовской области за подготовку к уроку мужества, за участие в нем и соавторство", - приводит пресс-служба слова замгубернатора Ростовской области Михаила Корнеева.