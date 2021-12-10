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Пандемия COVID-19

Эксперты: ранняя ревакцинация мРНК-вакцинами может иметь непредвиденные последствия

В Центре им. Гамалеи отметили, что ревакцинация через три месяца слишком мало изучена и никогда ранее не применялась во время пандемий

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Специалисты российского Центра им. Гамалеи считают, что ревакцинация мРНК-вакцинами через три месяца после вакцинации слишком мало изучена и может иметь непредвиденные последствия. Об этом в пятницу сообщается в Twitter вакцины "Спутник V".

"Ревакцинация через три месяца никогда ранее не применялась во время пандемий. Поспешная, не исследованная достаточное время практика введения бустерных доз мРНК-вакцин через три месяца после вакцинации по всему миру может иметь непредвиденные последствия для безопасности их использования и подчеркивает непродолжительность действия таких вакцин", - говорится в сообщении.

Ранее генеральный директор и соучредитель германской компании BioNTech Угур Шахин не исключил, что бустерная прививка против COVID-19 в свете распространения штамма "омикрон" потребуется уже через три месяца после полной вакцинации (после получения двух доз препарата). Кроме того, о возможности введения бустерной дозы через три месяца после завершения первичной вакцинации заявили и в Eвропейском агентстве лекарственных средств.

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РоссияПандемия COVID-19
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