На площади Святого Петра в Ватикане зажгли огни на рождественской ели и открыли вертеп

Вертеп, который был открыт возле елки, изготовлен в перуанской деревне Чопкка в регионе Уанкавелика, расположенном в андских высокогорьях. Композиция состоит из 30 разных фигур, которые были созданы пятью местными художниками. Фигуры младенца Иисуса, как положено, пока нет, она появится в ночь на Рождество. Фигуры Марии и Иосифа, а также пастухов облачены в типичные костюмы деревни Чопкка. На сцене Рождества Христова также установлены фигуры животных, принадлежащих к местной фауне, среди них альпаки, викуньи, а также андский кондор, считающийся одним из символов Перу.

В этом году дерево высотой около 28 м и весом 8 тонн было доставлено в Ватикан из горных районов северной области Трентино-Альто-Адидже. Ель будет украшать площадь на протяжении всех рождественских праздников - до 9 января.

ВАТИКАН, 10 декабря. /ТАСС/. Традиционная церемония зажжения огней на рождественской ели состоялась в пятницу на площади Святого Петра в Ватикане, передает корреспондент ТАСС.

Принимая в пятницу представителей дарителей вертепа из Перу и ели из итальянского города Андало, Папа Римский Франциск вновь призвал не сводить праздник Рождества к потребительской идеологии. "Не дадим отравить Рождество потребительским отношением и безразличием. Его символы - вертеп и украшенная ель - дают нам ощущения мира в сердце, радости от того, что Бог среди нас", - сказал понтифик. Он отметил, что "ель и вертеп окунают в атмосферу Рождества, которое является частью нашего общего культурного наследия". "Не будем поддаваться фальшивому коммерческому Рождеству", - указал Франциск.

Из-за сильного дождя торжественная церемония с участием оркестра жандармерии Ватикана, которая обычно проходит на площади Святого Петра, состоялась в Зале аудиенций Павла VI.

Как отметил во время мероприятия председатель Губернаторства Ватикана архиепископ Фернандо Вергес Альсага, "ель и вертеп объединяют расы, культуры и языки". Он также напомнил, что композиция из Перу призвана отметить двухсотлетие независимости страны. Оркестр исполнил национальные гимны Ватикана, Перу и Италии. Зажег праздничные огни на рождественской ели под аплодисменты собравшихся ребенок, нажав на символическую кнопку.

Начало традиции устанавливать ель и вертеп на площади Ватикана положил в 1982 году Папа Римский Иоанн Павел II.