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В Узбекистан доставили партию вакцины "Спутник Лайт"

Республика получила 200 тыс. доз препарата

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /ТАСС/. Узбекистан получил новую партию вакцины "Спутник Лайт". Об этом в пятницу сообщили ТАСС в пресс-службе Минздрава республики.

"10 декабря в Ташкент доставлено 200 тыс. доз однокомпонентной российской вакцины "Спутник Лайт", - сказал представитель ведомства. По его словам, ранее в республику уже доставлялось 7,5 тыс. доз этого препарата.

Массовая вакцинация населения в Узбекистане началась в апреле. Для этого применяются российская вакцина "Спутник V", препарат, изготовляемый в Индии по лицензии британско-шведской компании AstraZeneca, вакцина китайской фирмы Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical и американские препараты Moderna и Pfize. По последним данным, в республике с населением около 35 млн человек для вакцинации уже использовано более 40 млн доз вакцин.

Российская вакцина "Спутник V" была сертифицирована для применения в Узбекистане в феврале 2021 года. Весной того же года был организован процесс технологического трансфера для выпуска вакцины "Спутник V" в Узбекистане. К настоящему времени в стране налажено серийное производство российского препарата, который активно применяется в ходе кампании по вакцинации населения.

Всего в Узбекистане зафиксировано 195 246 случаев заражения коронавирусом, 191 976 пациентов (98%) выздоровели, 1 430 умерли.

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