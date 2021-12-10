Самолет МЧС с лабораторией Роспотребнадзора вылетел в ЮАР

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Самолет Ил-76 МЧС России с мобильной лабораторий Роспотребнадзора вылетел в ЮАР. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 21:16 мск самолет МЧС России Ил-76 вылетел по маршруту Раменское - Волгоград - Кейптаун", - сказали в пресс-службе.

Ранее в МЧС сообщили, что по поручению президента Владимира Путина спецборт МЧС России Ил-76 доставит в ЮАР мобильную лабораторию Роспотребнадзора на базе автомобиля "Камаз" в сопровождении вирусологов, эпидемиологов, врачей Роспотребнадзора, Минздрава России и оперативной группы МЧС.

Накануне президент ЮАР Сирил Рамапоса пригласил ученых из Бразилии, Индии, Китая и России для сотрудничества совместно с южноафриканскими специалистами в изучении коронавируса и его мутаций. В четверг в телефонном разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным он договорился направить в республику российских медицинских специалистов, научных сотрудников, а также медоборудование. После этого помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил ТАСС, что группа специалистов Минздрава РФ и Роспотребнадзора готовится к вылету в ЮАР.