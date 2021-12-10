Крымские татары России и Турции обсудили сохранение культуры на форуме в Севастополе

СЕВАСТОПОЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Представители крымскотатарских общин из разных регионов России и Турции обсудили сохранение национальной культуры и истории народа на II Севастопольском форуме крымских татар "Вектор развития и созидания".

"Форум крымских татар проводится в Севастополе уже во второй раз. К сожалению, из-за ситуации с коронавирусом не все, кто хотел бы приехать, могут это сделать. Однако современные технологии позволяют организовать видеосвязь, и желание участвовать в форуме изъявили крымскотатарские общины из Румынии, Турции. Доклады на форуме представляют очно и по видеосвязи, крымские татары, проживающие в Севастополе, Крыму и Москве", - рассказал начальник отдела по работе с национальными и религиозными организациями в Севастополе Владимир Колесников.

На форуме были представлены доклады, касающиеся деятельности общественных и религиозных организаций, истории народа, в том числе подвигов крымских татар в годы войны, а также сохранения и возрождения традиций.

Так, научный сотрудник Крымскотатарского музея культурно-исторического наследия Эбазер Чачи сообщил, что сейчас ведется работа по созданию книги памяти крымских татар - участников Великой Отечественной войны, где планируется "перечислить всех поименно". Данные собираются из архивов, открытых баз данных, таких как "Память народа" и "Мемориал", а также при общении с семьями фронтовиков.

"По разным данным, в годы Великой Отечественной войны в Красной Армии проходили службу 35-40 тыс. крымских татар, всего где-то 60 тыс. участников войны. Нет ни одной крупной операции, в которой бы не участвовали крымские татары, были и летчики, и инженеры, и генералы. Среди медалей за оборону, взятие или освобождение городов свыше 200 человек получили медали "За оборону Кавказа" (понятно, что участвовали больше - не все получали награду), "За оборону Сталинграда" - свыше 150, "За оборону Ленинграда" - более 150, "За оборону Москвы" - около 100, "За оборону Севастополя" - свыше 80, "За оборону Заполярья" - 18. Отличились при освобождении Варшавы, Белграда, десятки награжденных за взятие Берлина, Кенигсберга, Будапешта", - рассказал Чачи.

О зарубежном опыте

Представитель крымскотатарской диаспоры в Турции Ферит Топлу рассказал о работе, проделанной его общественной организацией с момента создания в 2005 году.

"Мы проводим мероприятия, связанные с культурой нашего народа. В течение 16 лет мы ведем деятельность, направленную на укрепление связей с нашей исторической родиной - Крымом, с нашим народом. Проходят мероприятия, посвященные Курбан-байраму, свадьбы и никяхи (никях - один из этапов свадебной церемонии), оказывается помощь крымскотатарским школам. Также помогаем людям, которым требуется сложное лечение, например, операции", - уточнил он.

Председатель объединения крымских татар севастопольского региона "Акъяр" Энвер Мамутдинов рассказал ТАСС, что в Севастополе надеются принять друзей из Турции и других стран в будущем - когда закончится пандемии и возможно будет провести форум в очном формате.

"Мы не хотим ни хвалить, ни хаять ту ситуацию, которая сейчас в Крыму и Севастополе - мы просто хотим, чтобы они [крымские татары из других стран] приехали, посмотрели места, где компактно проживают люди, как они изменились за последние пять-шесть лет. Я считаю, что эти места из резерваций, которыми они фактически были раньше, начинают превращаться в места нормального человеческого проживания: с асфальтными дорогами, с ночным освещением, с детскими садами и спортивными площадками", - отметил Мамутдинов.

Он выразил сожаление, что представители его народа в других странах нередко попадают под влияние "всяких иностранных агитаторов", которые рассказывают, что в Крыму татар якобы ущемляют в правах.

"Те люди, с которыми мы в первую очередь ищем контакты и которые в первую очередь переживают за людей, за соотечественников, готовы с ними взаимоотношения строить, приезжать в Крыму и к себе приглашать, они не ориентированы на какую-то политическую ангажированность, которую навязывают с Украины. У нас сейчас такая мечта: чтобы из бывших советских республик приехали люди (в 1944 году крымские татары были депортированы в страны Средней Азии), сами увидели и сделали выводы, а потом рассказывали это в своих странах. Мы общались с нашими представителями в Узбекистане, Таджикистане, Казахстане, которые не вернулись в Крым, а остались жить там - и они все считают, что воссоединение Крыма с Россией было исторически неизбежно, оно должно было произойти", - добавил Мамутдинов.

О ситуации в Крыму

В Крыму крымские татары являются одной из титульных наций наряду с русскими и украинцами, все три языка в республике являются государственными. В регионе проживает более 260 тыс. человек этой национальности при официальном населении 2 млн человек. В Севастополе крымские татары составляют менее 1% населения, однако в некоторых школах, как и в Крыму, возможно изучения языка, истории и традиций народа, действует национальная общественная организация.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и западные государства ввели ряд санкций против РФ, российских бизнесменов и политиков, а также посещавших Крым зарубежных гостей и представителей компаний. Эти страны ввели блокаду на любую позитивную информацию о ситуации на полуострове, препятствуют участию региона в международных мероприятиях за рубежом. Однако многочисленные иностранные делегации приезжают на полуостров, участвуют в форумах, конгрессах, научных конференциях, спортивных соревнованиях, ведут научную работу с учеными Крыма и Севастополя, создают и развивают бизнес, поддерживают общественные связи.