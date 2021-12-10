В Ярославле появится общественный совет по работе транспорта

ЯРОСЛАВЛЬ, 10 декабря. /ТАСС/. Врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев предложил членам Общественной палаты региона создать общественный совет по работе транспорта в Ярославле, общественники поддержали инициативу. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"10 декабря на пленарном заседании Общественной палаты Ярославской области врио губернатора Михаил Евраев выступил с инициативой создать общественный совет по работе транспорта в Ярославле. Он обратился к членам палаты с предложением определить кандидатуры в состав совета", - говорится в сообщении.

Члены Общественной палаты поддержали инициативу Еваева и пообещали представить кандидатуры активистов и экспертов для вхождения в совет в ближайшее время. Евраев отметил, что в Ярославле ситуация с транспортом остается непростой. В город пригласили новых перевозчиков, они не без трудностей втягиваются в работу.

"У меня есть идея создать общественный совет по транспорту, чтобы этот вопрос находился под контролем активистов и экспертов. Одно дело - читать отчеты и слушать их от исполнителей, совсем другое - слышать, что говорят люди. Это позволит нам своевременно реагировать на возникающие трудности. Это задачи на краткосрочную перспективу для совета, но есть задачи и на долгосрочную перспективу", - цитирует пресс-служба Евраева.

Транспортная реформа в Ярославле

Реорганизация маршрутной сети общественного транспорта в Ярославле началась в июле. Предполагался отказ от маршрутных такси, работающих по нерегулируемому тарифу, организация новой схемы движения общественного транспорта, расширение возможностей оплаты проезда.

Как ранее сообщал Евраев, Центр управления регионом фиксирует большое количество обращений от жителей Ярославля, касающихся работы общественного транспорта. Ситуацию с задержками рейсов, дефицитом автобусов глава региона назвал форс-мажорной. Тогда по поручению Евраева в город пригласили для работы крупных федеральных перевозчиков.