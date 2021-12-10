Кадыров сообщил, что границы Чечни с Ингушетией были уточнены по федеральному распоряжению

ГРОЗНЫЙ, 10 декабря. /ТАСС/. Уточнение административных границ Чечни и Ингушетии в 2018 году было произведено по федеральному распоряжению, никаких взаимных претензий нет, заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в пятницу в своем Telegram-канале, отвечая на слова режиссера Александра Сокурова о территориальных претензиях внутри России.

Президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) призвал очень осторожно относиться к обсуждениям территориальных претензий внутри РФ, в том числе между регионами. Таким образом Путин ответил на слова кинорежиссера Александра Сокурова по этой теме.

"Про территориальный спор с Ингушетией. Уточнение границ было федеральным распоряжением и с инициативой выступила ингушская сторона. Рассмотрение вопроса проходило в полпредстве по СКФО, присутствовало шесть человек, подняли все документы, уступили весомую часть земель Республике Ингушетия, хотя мне пришлось для этого успокоить наших старейшин", - написал Кадыров.

Он отметил, что никаких претензий руководства Ингушетии и полпредства в СКФО к Чеченской Республике по этому вопросу нет.

"Конституционный суд РФ рассмотрел и оставил вопрос без изменения. Все в рамках закона с обоюдным согласием, граница лежит строго по линии, начерченной ингушской стороной. Более того, благодаря президенту России Владимиру Путину, который решительно выступает против любых споров между субъектами страны, мы пошли на уступки и сошлись на линиях границ, предложенных ингушской стороной", - добавил Кадыров.

Соглашение о границе глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров подписали 26 сентября 2018 года. Парламенты двух республик ратифицировали документ, главы регионов подписали законы о его утверждении. После разделения в начале 1991 года Чечено- Ингушской АССР на Чеченскую и Ингушскую республики (ныне - Республика Ингушетия) граница между ними не была четко установлена. Формально ею считалась граница 1934 года, однако ее демаркация не проводилась из-за существующих территориальных разногласий.