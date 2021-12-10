Правительство Нидерландов одобрило вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет

ГААГА, 10 декабря. /ТАСС/. Власти Нидерландов одобрили вакцинацию от коронавируса детей в возрасте 5-11 лет. Об этом сообщил в пятницу журналистам и.о. вице-премьера, министра здравоохранения, благосостояния и спорта Хуго де Йонге.

По его словам, окончательное решение, вакцинировать своих детей или нет, остается за родителями. "Они свободны в выборе, однако Совет по здравоохранению при правительстве считает, что прививка [от коронавируса] имеет смысл", - сказал де Йонге.

Согласно решению властей страны, вакцинация детей этого возраста будет начата со второй половины января 2022 года.

В настоящее время в ЕС для детей одобрена одна вакцина от коронавируса - Comirnaty производства американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNTech.