Эксперт: граждан с омикрон-штаммом в России больше, чем сегодня известно

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Число пациентов с новым штаммом коронавируса "омикрон" в России на самом деле уже больше, чем два человека, о которых сегодня известно, считает основатель и генеральный директор научного центра молекулярно-генетических исследований ДНКОМ Андрей Исаев.

"Первые два случая "омикрона" были обнаружены в России в понедельник. Но у нас в стране штамм вируса можно определить только при помощи сиквенса - это процесс трудоемкий, длинный и, конечно, не все пробы подвергаются секвенированию. По факту мы знаем, что два из 10 ПЦР-положительных, которые прилетели рейсом из Южной Африки, являются носителями нового штамма. Но я вполне допускаю, что все 10 больны "омикроном", поскольку по статистике из Африки мы видим, что новый штамм повсеместно вытесняет "дельту". Учитывая, что Россия на одном из последних мест в мире по соотношению между взятыми ПЦР-тестами и сиквенсами, думаю, мы можем говорить, что пациентов с "омикроном" в России больше, чем нам известно", - рассказал он ТАСС.

Исаев также отметил, что пока сложно оценить насколько быстро будет развиваться вспышка заражения "омикроном" в России, потому что климат в РФ в корне отличается от южно-африканского. "У нас другой характер волн и возрастная структура населения. Но хочу отметить, что и в ЮАР, и в Великобритании мы наблюдаем экспоненциальный рост больных и госпитализаций, поэтому можно предположить аналогичное развитие событий и в нашей стране", - заключил он.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Новый штамм обнаружен в 57 странах. При этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом.

6 декабря были зафиксированы первые два случая заражения штаммом "омикрон" в России. По данным Роспотребнадзора, он был обнаружен у прибывших из Южно-Африканской Республики.