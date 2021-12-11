Туристический маршрут в крупнейшую пещеру в конгломератах открыли в Красноярском крае

КРАСНОЯРСК, 11 декабря. /ТАСС/. Комплексный туристический маршрут в крупнейшую в мире пещеру в конгломератах (горная порода из разных минералов) Большую Орешную запустили в Манском районе Красноярского края. Туристы могут не только изучить строение пещеры, но и познакомиться с историческими памятниками и ремесленными традициями соседних поселков, сообщил ТАСС представитель некоммерческого фонда по развитию туризма "Рост", советник главы района Александр Сиротинин.

"Организован маршрут в пещеру Большую Орешную, крупнейшую в мире пещеру в конгломератах. Помимо знакомства с миром спелеологии, подземным миром, включаем в него элементы экскурсионные, с посещением исторических мест, встречами с ремесленниками и производителями местной продукции", - сказал Сиротинин.

Прохождение большинства ходов пещеры не требует веревок и специального снаряжения. Экскурсии туда организовывались и ранее, походы в Большую Орешную популярны и у "диких" туристов.

"Тут вопрос подхода. Одно дело, когда люди просто приехали, условно говоря, за тысячу рублей сходили в пещеру, зачастую - с нарушением техники безопасности, и ничего не знают о территории вокруг. В рамках разработанного сейчас маршрута проходят и мастер-классы со спелеоснаряжением, по истории спелеологии, работают квалифицированные проводники", - сказал Сиротинин, добавив, что маршрут предполагает программы для разных категорий туристов, в том числе семей с детьми и пенсионеров.

Большая Орешная расположена в горах Восточного Саяна. Общая длина ходов в ней около 50 км. С 1977 года пещера является памятником природы краевого значения.