Суд постановил взыскать со строителя Приморского океанариума более 900 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/. Суд постановил взыскать с бывшего руководителя Дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе более 900 млн рублей по делу о растрате при строительстве Приморского океанариума. Об этом в субботу сообщает пресс-служба прокуратуры Приморского каря.

"В Приморье благодаря прокуратуре судом удовлетворен иск о взыскании с бывшего директора ФГУП "Дирекции по строительству в Дальневосточном федеральном округе" более 900 млн рублей. <…> Судом [в марте 2020 года] установлено, что с июня 2009 года по декабрь 2013 года в ходе строительства "Научно-образовательного комплекса "Приморский океанариум" в городе Владивостоке на острове Русский виновным растрачено более 1 млрд рублей и незаконно получено более 140 млн рублей", - говорится в сообщении.

Приговором Фрунзенского районного суда Владивостока гражданин в марте 2020 года был осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 160 ("Растрата"), ч. 3 ст. 204 УК РФ ("Коммерческий подкуп"). Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы со штрафом в размере 400 млн рублей. При этом гражданский иск потерпевшего на сумму более 900 млн рублей оставлен без рассмотрения.

Не согласившись с указанным решением, государственный обвинитель обжаловал его в апелляционном порядке в части гражданского иска. Суд апелляционной инстанции снизил окончательное наказание до восьми лет и шести месяцев лишения свободы со штрафом в размере 360 млн рублей, гражданский иск был оставлен без рассмотрения.

В сентябре 2021 года судебной коллегией по уголовным делам Девятого кассационного суда общей юрисдикции кассационное представление прокуратуры Приморского края удовлетворено, уголовное дело было передано на новое апелляционное рассмотрение. Судом апелляционной инстанции приговор в этой части отменен, принято решение об удовлетворении гражданского иска потерпевшего и взыскании с осужденного более 900 млн рублей.