Пострадавших при обрушении на железном руднике в Кузбассе выписали из больницы

ТАСС, 11 декабря. Три человека, пострадавшие в пятницу при локальном обрушении на Таштагольском железном руднике в Кемеровской области, получили легкие травмы и выписаны домой. Об этом сообщили в субботу ТАСС в пресс-службе компании "Евраз ЗСМК", которой принадлежит шахта.

Ранее источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что при локальном обрушении на руднике пострадали трое рабочих, они были госпитализированы с травмами.

"Это было вчера ночью - обрушение кровли. Рудник [Таштагольский] работает, никто не пострадал, случилось все из-за подземного толчка. Горные толчки происходят. <…> Три человека с растяжением связок, легкие травмы, все уже дома давно", - сообщили в пресс-службе.

Местные СМИ сообщали, что инцидент мог быть связан с землетрясением. Источник в экстренных службах не уточнил информацию об этом, однако, по данным Единой геофизической службы СО РАН, утром в пятницу в Кузбассе действительно было зафиксировано небольшое землетрясение магнитудой 2,9. Подобные локальные землетрясения в регионе отмечают регулярно, обычно они относятся к техногенным и связаны с проведением взрывов при горнодобыче.

Шахта "Таштагольская" входит в состав горнорудного филиала "Евраз ЗСМК". Балансовые запасы шахты составляют порядка 54 млн тонн руды. Первичный концентрат Таштагольского рудника поступает на Абагурскую обогатительную фабрику и после вторичного обогащения отправляется на "Евраз ЗСМК".