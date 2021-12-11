Знакомство с уникальными промыслами и Театром Деда Мороза приготовили в Великом Устюге

ВОЛОГДА, 11 декабря. /ТАСС/. Новые туристические маршруты, проекты и программы приготовили в Великоустюгском районе Вологодской области и на вотчине Деда Мороза в преддверии новогодних и рождественских праздников. Гости смогут узнать об уникальных народных промыслах, которые хранят в старинном городе несколько веков, побывать в Театре и Библио-центре Деда Мороза, рассказали ТАСС в администрации района и в вотчине волшебника.

"В этом году в преддверии новогодних праздников в Великом Устюге открылась семейная гостиная "Берегиня", которая знакомит гостей с уникальными мастерами народного творчества, проживающими в Великоустюгском районе, а также музей кукол. В Великоустюгском культурно-досуговом центре и в вотчине Деда Мороза обновились развлекательные и познавательные программы. В городской библиотеке открылся Библио-центр Деда Мороза", - рассказали ТАСС помощники Деда Мороза.

В частности, семейная гостиная "Берегиня" погружает гостей в атмосферу салона уездного города в уютной обстановке, за чашкой ароматного чая из самовара. В гостиной проходят костюмированные вечера, творческие встречи, мастер-классы с устюжанками - "берегинями" народных традиций. В Великоустюгском районе насчитывается 22 мастера народных художественных промыслов Вологодской области. Так, в районе сохранился уникальный художественный промысел чернения по серебру, который зародился более трех столетий назад. Северная чернь представляет собой сплав серебра и других компонентов, создаваемых при особом температурном режиме.

Другой традиционный для Великоустюгского района промысел - шемогодская резьба по бересте, в ее основе - особый растительный мотив, традиционный для Устюжского края: тонкая ветвь с листвой, изящно изгибаясь, заполняет узорным кружевом все поле резьбы. Такие узоры, именуемые "берестяным кружевом", украшают поверхность туесов, шкатулок, декоративных тарелок и многих других изделий. Широко известна также великоустюгская роспись по бересте, в основе которой растительный орнамент, главный его элемент - цветок тюльпана. В устюжской росписи выделяют три вида - сундучную, коробеечную и сложноорнаментальную, которую еще называют "царской" росписью.

Музей кукол и театр

В новом великоустюгском музее кукол представлено собрание тряпичной куклы - коллекция мастера народных художественных промыслов Вологодской области Надежды Соболевой. Каждая кукла - уникальное произведение народного творчества. В перспективе экспозиция будет пополняться произведениями и других мастеров: куклами из глины, бересты и даже выпечными, покрытыми глазурью. Гости могут познакомиться с историей игрушки, а также самостоятельно сделать себе куклу на память. Также можно попробовать свои силы в резьбе по бересте и художественной вышивке.

С 18 ноября в центральной библиотеке Великого Устюга работает Библио-центр Деда Мороза, где созданы уголки для читателей всех возрастов и интересов, проводятся презентации новых книг и встречи с авторами, выставки и литературные часы, интеллектуальные игры и игротеки, Прокопиевские чтения, Дедморозовские чтения, а для гостей города - мастер-классы и обзорные экскурсии по старинному городу.

С 2020 года при культурно-досуговом центре действует Театр деда Мороза, где гостей встречают герои спектаклей и мюзиклов, персонажи известных игровых, танцевальных и развлекательных программ.

В вотчине волшебника появился шоколадный мастер-класс, на котором гости узнают секреты приготовления лакомства и своими руками готовят сказочные конфеты. В ходе новой игровой программы "Спа-курорт для снеговиков" дети узнают, откуда берутся снежинки, поиграют в любимые игры снеговиков, а также делают своего собственного снеговика.

Великий Устюг - это город-музей под открытым небом, который в XVI-XVII веках был крупнейшим торговым центром Севера Руси. Один из древнейших городов, он сохранил свою уникальность, храмы, усадьбы знаменитых купцов, поэтому был включен в список исторических городов России, сохранивших свое историко-культурное наследие.

Город известен православными святынями, подвижниками, землепроходцами, купцами и ремеслами. В средневековом Устюге насчитывалось около 40 церквей - возвращавшиеся из походов купцы считали своим долгом делать крупные пожертвования в монастыри и храмы, строили церкви, соревнуясь друг с другом в их красоте и величии. До конца XVII века город был центром огромного по территории Великоустюжского края, а в XIX веке стал уездным городом Вологодской губернии. На сегодня Великий Устюг - самый восточный город Вологодской области, где расположена популярная у туристов вотчина Деда Мороза. Всего в Великоустюгском районе насчитывается около 150 зданий, которые являются объектами культурного наследия.