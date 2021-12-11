Ресурсоснабжающие организации вернули жителям Башкирии более 34 млн рублей за отопление

УФА, 11 декабря. /ТАСС/. Ресурсоснабжающие организации Башкирии вернули жителям более 34 млн рублей, необоснованно начисленных за отопление в декабре 2020 года. В этом году для недопущения переплат проведен ремонт тепловых пунктов, замена приборов учета, регулировка узлов, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства ЖКХ республики.

В декабре 2020 года в Башкирии плата за отопление выросла на 30-70%. После чего возмущенные жители пришли в здание правительства республики, где требовали встречи с главой региона. По его поручению была создана комиссия, принято решение о перерасчете для тех квартир, в которых рост платы за услуги отопления в декабре по отношению к ноябрю превышает 42%. При этом жители требовали снижения тарифа.

"Сумма перерасчета начислений за декабрь 2020 года составила 34,3 млн рублей. ООО БашРТС возвращено 19 млн рублей по заявлениям граждан, МУП УИС возвращено 3,6 млн рублей по заявлениям граждан, остальными ресурсоснабжающими организациями 11,7 млн рублей без заявлений", - сказано в сообщении.

Для устранения причин неправильного начисления платы за отопление был разработан план мероприятий. В него вошли плановое обслуживание систем, устранение нарушений и работы по энергосбережению. "Помимо гидравлических испытаний, проведены ремонт и наладка индивидуальных тепловых пунктов (ИТП), выявлена неисправность 354 ИТП из 761. Проведены ремонт и поверка 446 общедомовых приборов учета, регулировка элеваторных узлов и дроссельных шайб в 3305 домах из 3315. По ее результатам диаметр сужающих устройств был уменьшен в 448 домах. Это позволит снизить энергопотребление примерно на 10%", - добавили в пресс-службе.

В ходе ревизии отапливаемых площадей в 4544 домах несоответствие площадей было выявлено в 886 многоквартирных домах, расхождение превысило 97 тыс. кв. метров. Также в Уфе начат мониторинг общедомовых приборов учета, на данный момент им охвачено порядка 3 тыс. счетчиков. После испытания работоспособности системы доступ к ней будет предоставлен старшим этих домов, отметили в Министерстве.

Всего в Республике Башкортостан 18 334 многоквартирных дома, из них центральное отопление предусмотрено в 14 940. Общедомовые приборы учета установлены в 11 125 МКД, дистанционно показания счетчиков снимаются в 6 280 зданиях.