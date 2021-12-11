Информационную систему "Образование Амурской области" атаковали хакеры

БЛАГОВЕЩЕНСК, 11 декабря. /ТАСС/. Хакеры на протяжении нескольких дней атакуют информационную систему "Образование Амурской области". Родители школьников испытывают трудности со входом, сообщила в субботу пресс-служба министерства образования области.

"По информации Министерства цифрового развития и связи Амурской области, платформа региональная информационная система "Образование Амурской области" подверглась атаке хакеров. "Нападение" касается только самого канала связи, но не сведений в нем, они защищены", - цитирует пресс-служба министра образования и науки Амурской области Светлану Яковлеву.

Сообщается, что хакерская атака началась в четверг, и в тот же день была отражена специалистами центра информационных технологий министерства цифрового развития и связи Амурской области. На следующий день злоумышленники изменили тактику и увеличили мощность информационных вторжений, после чего у амурских родителей и появились трудности со входом в региональную информационную систему.

"В настоящее время атака продолжается. Минобрнауки Амурской области совместно с региональным Минцифры и центром информационных технологий принимаются все необходимые меры, чтобы все ресурсы РИС ОБР были доступны уже на следующей неделе", - отметили в пресс-службе ведомства.

Информационная система "Образование Амурской области" представляет собой единую электронную площадку для педагогов, учеников, студентов, родителей и органов государственного управления. С помощью нее можно записать ребенка в детский сад, школу, ссуз, увидеть расписание занятий и результаты ЕГЭ, пройти учебные курсы и многое другое. Она имеет вид электронного дневника со всеми выставленными оценками и домашними заданиями. Введена 30 августа 2021 года.