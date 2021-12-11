Володин: решение по QR-кодам зависит от ответов на вопросы, которые звучат в обществе

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Принятие решения по законопроектам о QR-кодах в общественных местах и на транспорте будет во многом зависеть от ответов на вопросы, которые звучат в обществе. Об этом заявил в субботу спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале .

"В понедельник, 13 декабря состоятся заседания фракций в Государственной думе. В них будут участвовать представители правительства. Принятие решения о дальнейшей судьбе законопроектов будет во многом зависеть от того, какие ответы будут даны на вопросы, которые звучат в обществе", - написал Володин. "О результатах - проинформирую", - добавил спикер.

При этом Володин отметил, что считает правильным обсуждать эти законопроекты и вырабатывать решения исходя из позиции, которую озвучил президент РФ Владимир Путин. "Президент всегда подчеркивал, что необходимо не навязывать, а убеждать. Доказывать, что вакцинация лучше, чем болезнь. Отмечал важность добровольности прививок - любое навязанное решение можно обойти", - подчеркнул он.

Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека в четверг сказал, что законопроекты о QR-кодах в общественных местах и на транспорте являются рамочными, их предстоит проработать в том числе с регионами, и власти постараются не допустить "никаких опрометчивых решений".

Правительство 12 ноября внесло в Госдуму проекты поправок об использовании на транспорте и в общественных местах QR-кодов о прививке от коронавируса. Как предполагается, нормы будут действовать до 1 июня 2022 года. Согласно документу, до 1 февраля граждане, не получившие QR-код, для посещения этих мест могут предъявлять отрицательный ПЦР-тест. После 1 февраля такая возможность будет только у граждан с медотводом. Госдума может рассмотреть правительственные законопроекты в первом чтении на пленарном заседании 16 декабря. Это следует из проекта постановления о календаре рассмотрения вопросов палатой с 7 до 22 декабря.