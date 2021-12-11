На Ставрополье в 2021 году купили по программе кешбэка туры на сумму более 800 млн рублей

СТАВРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Общая сумма путевок, купленных на Ставрополье по программе туристического кешбэка, превысила 800 млн рублей в 2021 году. Это говорит о высоком интересе к региону, сообщил министр туризма и оздоровительных курортов края Кирилл Реут.

"Ставропольский край участвовал в программе "Кешбэк за туры по России", доля региона в показателе по всей Российской Федерации составила 15%. Путевок приобрели более чем на 800 млн рублей, что говорит о большом спросе, об интересе к региону и к Кавказским Минеральным Водам", - сказал он в интервью региональному телеканалу "Свое ТВ".

Специальная программа по поддержке внутреннего туризма, по которой туристы смогут получить возврат части стоимости туров по РФ или проживания, была запущена летом 2020 года. В 2021 году в ней участвовали на Ставрополье 66 санаториев, 32 гостиницы и отеля, 15 туроператоров.

Реут отметил, что турпоток в регион в 2021 году уже составил 1,2 млн человек. По итогам года планируется превысить уровень турпотока в 1,3 млн человек. "Загрузка в санаториях в среднем 95% - 98%, по некоторым и 100%. На новогодние праздники уже все забронировано", - пояснил он.

Программа кешбэка за туры по России в 2021 году прошла в два этапа - с весенним и осенним окном продаж. С начала года ей воспользовались более 1,6 млн россиян. Сумма приобретенных ими туристических услуг превысила 34 млрд рублей, при этом кешбэк составил 6,7 млрд рублей.