Газопровод, обеспечивающий топливом юг Южно-Сахалинска, запустили

ТАСС, 11 декабря. Запуск газопровода, обеспечивающего топливом южную часть города Южно-Сахалинска, состоялся в субботу. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

"На Сахалине запустили газопровод, питающий южную часть островной столицы", - говорится в сообщении. Отмечается, что в церемонии приняли участие заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, губернатор области Валерий Лимаренко, заместитель председателя правления ПАО "Газпром" Виталий Маркелов, член правления ПАО "Газпром" Владимир Марков и генеральный директор АО "Газпром газораспределение Дальний Восток" Георгий Шперлинг. Топливо поступило на газораспределительный пункт - межсистемную перемычку от газораспределительной станции "Южная" к газопроводу "Восточный". Длина построенного трубопровода составила 18 км.

"Завершена серьезная работа - "Газпром" закольцевал газопровод вокруг Южно-Сахалинска, что позволит дополнительно подключить к газоснабжению почти 5 тыс. домов. Уверен, работа будет выполнена до конца следующего года. Сахалинская область богата ресурсами, поэтому будет справедливо, если жители региона получат доступ к газу. Это создаст условия для ввода новых рабочих мест, развития производств", - цитируют в сообщении Новака.

Лимаренко отметил, что до 2025 года планируется полностью обеспечить Сахалин и Курилы газом. "Отдаленные населенные пункты - за счет сжиженного природного газа. Для этого будет построен завод по производству малотоннажного сжиженного природного газа, уже разработана технология поставки топлива", - сказал Лимаренко.

Несколько лет назад уровень газификации островного региона составлял 14%, сейчас - более 50%.