Суточная заболеваемость ковидом в ХМАО за 1,5 месяца снизилась на 20%

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Суточная заболеваемость ковидом в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с 30 октября снизилась больше, чем на 20% - с 265 случаев до 204. Количество инфицированных коронавирусной инфекцией в регионе за сутки увеличилось на 204, сообщил в субботу оперативный штаб региона.

"92 118 случаев новой коронавирусной инфекции зарегистрировано и лабораторно подтверждено на территории Ханты-Мансийского автономного округа, по данным на 11 декабря. За минувшие сутки зафиксировано и подтверждено 204 новых случая COVID-19 в 22 муниципалитетах", - говорится в сообщении.

За время эпидемии в регионе 85,1 тыс. пациентов выздоровели, 1 823 умерли.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.