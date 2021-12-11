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Правительство выделило еще почти 14 млрд рублей для выплат на детей от 8 до 17 лет

В пресс-службе кабмина сообщили, что сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1,3 млн детей

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, в соответствии с которым в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей из неполных семей от 8 до 17 лет будет дополнительно направлено более 13,8 млрд рублей. Об этом сообщила в субботу пресс-служба кабмина.

"Федеральный центр продолжает оказывать поддержку малообеспеченным семьям. Более 13,8 млрд рублей будет дополнительно направлено в регионы на выплаты ежемесячных пособий на детей от 8 до 17 лет, которые растут в неполных семьях", - говорится в сообщении.

На заседании кабмина 8 декабря председатель правительства подчеркнул, что выделяемые средства станут важным подспорьем в воспитании детей для одиноких мам и пап.

В ведомстве напомнили, что ежемесячные выплаты для неполных малообеспеченных семей введены по инициативе президента с 1 июля 2021 года. Пособия назначаются на детей от 8 до 17 лет, которые растут в таких семьях. Получать их могут и мамы, и папы, воспитывающие детей в одиночку. Размер пособия равен половине регионального прожиточного минимума на ребенка и в среднем по стране составляет около 5,5 тыс. рублей в месяц.

В пресс-службе отметили, что сейчас такие выплаты назначены семьям, в которых в общей сложности растет более 1,3 млн детей. В июне на эти цели из резервного фонда было направлено 36,2 млрд рублей. Источником дополнительных средств также станет резервный фонд правительства.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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