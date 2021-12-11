Отравление наркотиками среди подростков за год выросло на 60%

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Отравление наркотиками среди подростков в период пандемии в России за последний год возросло на 60%. Об этом сообщил заместитель начальника управления Главного управления по контролю за оборотом наркотиков МВД России Вячеслав Батурин.

"Мы, к сожалению, видим и ставим перед собой задачу, чтобы этого явления не было, но пандемийный период нам говорит о том, что за последний год у нас отравление среди подростков наркотиками выросло на 60%", - сказал он в субботу на Всероссийском патриотическом форуме.

Батурин также отметил, что в целом общее количество случаев отравления наркотиками среди населения составляет около 7 тыс. в год. "Эта цифра достаточно большая, и мы это понимаем. И поэтому первоочередная задача - это сокращение случаев отравления от наркотиков", - сказал он.

Вместе с тем Батурин подчеркнул, что в настоящее время отмечается расшатывание всей международной системы контроля за наркотиками, которое происходит целенаправленно с помощью ряда влиятельных структур, извлекающих из наркоторговли большую прибыль.

"Когда мы говорим о тех рисках, которые есть для молодежи, - это навязывание тех моделей, которые характерны для более прозападной мысли, и это видим не только мы, но и медики. Нам предлагают и наркотиками лечить наркоманов, и, как на Западе, открывать кофешопы. А давайте еще пойдем дальше - откроем комнаты для потребления наркотиков, как это делается в отдельных странах мира. Но это совершенно не та история, которая говорит о том, что это будет способствовать развитию нашей страны и развитию нашей молодежи", - добавил Батурин.