В Хакасии продлили режим повышенной готовности до 23 января

ТАСС, 11 декабря. Правительство Хакасии, где ежедневно регистрируется более 140 случаев заражения коронавирусом, продлило действие режима повышенной готовности на территории республики до 23 января включительно. Об этом сообщается в субботу на сайте правительства региона.

"Правительство Хакасии внесло изменения в постановление о режиме повышенной готовности на территории республики. Действующий режим продлен до 23 января включительно", - говорится в сообщении.

Пресс-служба отметила, что такое решение было принято с учетом позиции региональных Роспотребнадзора и министерства здравоохранения. "На данный момент ситуация с заболеваемостью COVID-19 в Хакасии стабилизировалась. Однако зафиксирован всплеск заболеваемости ОРВИ среди детей. В ряде муниципалитетов школьники переходят на дистанционное обучение", - рассказали в правительстве.

По данным портала стопкоронавирус.рф, в Хакасии за минувшие сутки выявлено 140 случаев заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии заболели 51 450 человек, из которых 46 352 выздоровели и 1 741 пациент умер. По состоянию на 10 декабря, в регионе привито первым компонентом вакцины 245 005 человек, из них полную вакцинацию прошел 224 531 житель. Уровень коллективного иммунитета составляет 65,3% при необходимом показателе не менее 80%.