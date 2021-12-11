В Москве в новогодние праздники все уличные парковки будут бесплатными

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Все уличные парковки в Москве будут бесплатными в течение новогодних праздников - с 31 декабря по 8 января. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

"Все праздничные дни - с 31 декабря по 8 января - все уличные парковки в Москве будут бесплатными, даже в самом центре города. 9 января припарковаться можно будет по воскресным правилам: бесплатно везде, кроме улиц с повышенным тарифом по 380 рублей в час", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы Максима Ликсутова.

Водителей попросили быть внимательными за рулем и парковаться без нарушений, чтобы не провоцировать аварийные ситуации и дать возможность проезда городскому транспорту и другим автомобилистам.

Плоскостные парковки со шлагбаумом будут работать платно - по действующим тарифам.