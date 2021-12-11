Большинство заразившихся омикрон-штаммом в Дании были полностью вакцинированы

СТОКГОЛЬМ, 11 декабря. /ТАСС/. Около 75% инфицированных омикрон-штаммом в Дании были полностью вакцинированы двумя дозами препаратов против COVID-19. Некоторые заразились, несмотря на три дозы, сообщает в субботу шведская газета Dagens Nyheter со ссылкой на доклад датского Государственного института сывороток.

По данным института, из 1 280 зарегистрированных случаев этого варианта в Дании 956 человек привиты два раза, 114 заразившихся получили три дозы вакцины.

Как сообщает датский телеканал ТВ2, в последние дни новый штамм особенно распространился среди молодежи Дании в возрасте 20 - 29 лет, его доля среди всех заразившихся составляет более 30%. Для остальной группы от 15 до 64 лет, исключая 20-29-летних, этот показатель составляет около 13-15%. По мнению экспертов, эти данные указывают на то, что новый вариант активно распространяется в ночных клубах, где часто бывает молодежь. В пятницу, чтобы справиться со стремительно распространяющейся инфекцией, в королевстве вступил в силу ряд ограничений, которые означают, что клубы будут закрыты, а бары и рестораны теперь работают лишь до полуночи.

Исследователь вакцин из шведского Каролинского института Матти Селльберг, комментируя данные из Дании, отметил, что не видит причин для беспокойства. Он считает, что те, кто был вакцинирован, переносят болезнь в легкой форме. "У них меньше шансов серьезно заболеть. Было бы интересно узнать, через какое время после третьей дозы они заразились. Требуется около недели, прежде чем иммунная система полностью активируется", - отмечает он.

По словам Селльберга, некоторые из случаев могли быть выявлены в результате отслеживания инфекции во время тестирования, когда люди сами не заметили, что они были инфицированы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 26 ноября обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР. Об обнаружении нового штамма объявили уже более 50 стран. При этом пока не зафиксировано ни одного случая смерти среди заразившихся омикрон-штаммом.