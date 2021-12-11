Рейс "Аэрофлота" Томск - Москва задержан на 14 часов по техническим причинам

ТОМСК, 11 декабря. /ТАСС/. Рейс авиакомпании "Аэрофлот" из Томска в Москву, который должен был вылететь в субботу утром, задержан по техническим причинам на 14 часов. Как сообщил ТАСС помощник транспортного прокурора региона Дмитрий Дубенюк, надзорным органом проводится проверка соблюдения прав пассажиров.

"Рейс задержан по техническим причинам. Транспортной прокуратурой проводится проверка соблюдения прав пассажиров. Всем пассажирам предложили гостиницу, на что согласились 33 человека", - сказал Дубенюк.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, расчетное время вылета рейса СУ 1531 авиакомпании "Аэрофлот" - 23:00 местного времени. По расписанию самолет должен был отправиться в путь в 09:00. Задержка составляет 14 часов.