Более 200 бригад устраняют последствия ледяного дождя в Новгородской и Псковской областях

ТАСС, 11 декабря. Более 211 ремонтных бригад энергетиков ликвидируют последствия утреннего ледяного дождя в Новгородской и Псковской областях. Масштабных отключений не допущено, все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме, сообщила пресс-служба компании "Россети Северо-Запад".

"К работам привлечены 211 бригад и 258 единиц техники. Специалисты вынуждены пробираться к линиям электропередачи через сугробы и упавшие деревья. Сетевая компания не допустила масштабных отключений, большинство потребителей включают в первые часы после технологических нарушений. Все социально значимые объекты получают электроэнергию в полном объеме", - говорится в сообщении.

Осадки сопровождаются потеплением, что создает идеальные условия для образования льда на проводах. В Новгородском филиале "Россети Северо-Запад" продолжает действовать особый режим работы, в Псковском филиале - режим повышенной готовности. Энергетики всю неделю круглосуточно ликвидируют последствия непогоды. За четыре предыдущих дня бригады восстановили в Новгородской области 3 тыс. км ЛЭП, включили 154 линии электропередачи и 1,8 тыс. трансформаторных подстанций.

Как сообщали власти Новгородской области накануне, в пятницу, в регион привлечены бригады из Вологодской, Архангельской, Владимирской, Калужской, Ленинградской, Псковской, Рязанской, Смоленской и Тульской областей, а также республик Карелия и Коми. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин по просьбе энергетиков с 8 декабря ввел режим ЧС в Боровичском, Крестецком и Окуловском районах. На утро 10 декабря в зоне отключения оставались около 150 населенных пунктов, более 1,6 тыс. жителей.