Всемирный банк предоставит Украине $150 млн на вакцинацию от COVID-19

КИЕВ, 11 декабря. /ТАСС/. Всемирный банк выделит Украине $150 млн помощи на вакцинацию от COVID-19. Об этом в субботу сообщила пресс-служба банка.

"Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил дополнительное финансирование в размере $150 млн для проекта "Экстренное реагирование на COVID-19 и вакцинация на Украине", - отмечается в сообщении.

Эти средства, добавили в банке, помогут предотвращать, выявлять и реагировать на угрозы, вызванные пандемией COVID-19, а также помогут укрепить национальную систему здравоохранения Украины. "$120 млн дополнительного финансирования помогут правительству Украины закупить 16,5 млн доз вакцин, которых достаточно для вакцинации около 20% населения. Эта закупка также даст возможность 10 млн человек из приоритетных групп населения пройти полную вакцинацию против COVID-19", - добавили в банке. По его данным, еще $30 млн будут направлены на финансирование кампании по вакцинации, а также на закупку оборудования для обеспечения охлаждения вакцины и управления отходами.

Ранее Всемирный банк сообщал о готовности выделить Украине $230 млн до декабря 2021 года в рамках глобальной инициативы COVAX. В мае банк предоставил Киеву $90 млн на вакцинацию.

По данным Минздрава Украины, с начала пандемии в стране коронавирус диагностировали у 3 553 817 человек, из них 3 184 287 выздоровели, 90 789 скончались.