SuperJob: почти 10% россиян планируют продлить новогодние каникулы за счет отпуска

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Каждый 11-й опрошенный россиянин готов продлить отдых в новогодние праздники за счет отпуска или отгулов. Об этом сообщил в субботу сервис SuperJob.

"Новогодние каникулы в России продлятся 10 дней - с 31 декабря по 9 января, лишь каждый 11-й россиянин планирует продлевать отдых за счет дней отпуска или отгулов", - рассказали в компании. В опросе с 7 по 10 декабря приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения страны, работающих по фиксированному графику.

Авторы исследования отметили, что 5% опрошенных планируют брать отпуск до 31 декабря, 4% - после 9 января. Среди тех, кто собирается продлить каникулы, больше россиян в возрасте до 34 лет. "80% респондентов отгуляют положенные праздничные дни и выйдут на работу 10 января, 11% респондентов пока не решили", - уточнили в SuperJob.

В компании заметили, что ситуация повторяет прошлогоднюю. "Сейчас, как и в прошлом году, дополнительные дни отдыха россиянам не так нужны, как были до ковида: в 2019 году продлевали зимние каникулы отпусками и отгулами 15% граждан, в 2020 году и сегодня - по 9%", - пояснили авторы опроса.