Митрополит Иларион заявил, что речи об объединении православных и католиков не ведется

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Никакого объединения Римско-католической и православных церквей не стоит на повестке дня, речь идет лишь о нормализации отношений и прекращении соперничества, конкуренции и вражды между католиками и православными. Об этом заявил в субботу глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Никакой речи об объединении Церквей не идет - ни на официальном уровне, ни на неофициальном уровне. <…> Но речь может идти о том, чтобы мы прекратили, наконец, ту ситуацию соперничества, конкуренции, вражды, которая существовала на протяжении многих веков", - сказал митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24".

Прибыв 4 декабря в Грецию, Папа Римский Франциск заявил об извинениях Католической церкви за жестокость в прошлом в отношении православных братьев. Во время встречи с предстоятелем Элладской православной церкви архиепископом Иеронимом II понтифик с сожалением заметил, что они "выросли вдалеке друг от друга", и "со стыдом" признал "от лица Католической церкви, что действия и решения, имевшие малое отношение к Христу, продиктованные жаждой власти, привели к увяданию нашей общности".

Ранее также стало известно о возможности в обозримом будущем новой встречи Патриарха Московского и всея Руси Кирилла и Папы Римского Франциска. Вначале, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, об этом заявил сам понтифик, а позднее данную информацию подтвердил и председатель ОВЦС МП митрополит Волоколамский Иларион. Он сообщил, что в 20-х числах декабря запланирована его встреча с Папой Римским, в ходе которой будет обсуждаться, в том числе, и возможная будущая встреча двух первоиерархов.