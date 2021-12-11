На съезде Дедов Морозов и Снегурочек в ХМАО отказались выбирать лучших зимних волшебников

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 11 декабря. /ТАСС/. Организаторы XIV Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске из-за пандемии коронавируса отказались от выбора самых лучших конкурсантов, определив победителей только по номинациям. В их числе участники из Казани, Сургута, Иркутска, Нягани, сообщила ТАСС организатор и идейный вдохновитель съезда в Ханты-Мансийске Зинаида Моор.

"В этом году конкурсная программа XIV Всероссийского съезда Дедов Морозов и Снегурочек прошла в дистанционном формате. От выбора лучшего Деда Мороза и Снегурочки было решено отказаться, поскольку сделать это дистанционно из-за пандемии не очень корректно", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, были выбраны только победители по номинациям. Претенденты из разных городов России для оценки жюри присылали видеозаписи выступлений для детей и взрослых длительностью не более 15 минут. "Всего в Ханты-Мансийск в этот раз приехали 22 человека - участники прошлых съездов и ряд новичков. Они, в частности, 10 декабря приняли участие во флешмобе в парке Бориса Лосева, в ходе которого провели игры и развлечения с детьми и взрослыми", - отметила она.

По информации организаторов, победителями в семи номинациях стали участники из Казани с новогодней игровой программой для детей, из Иркутска - с лучшей взрослой программой, из Сургута - с театрализованным представлением для детей и из города Нягань - для взрослых. В числе победителей также участники из Ханты-Мансийского автономного округа с лучшими эстрадным номером и актерской работой и обладатели спецприза за креативность.

В 2020 году съезд Дедов Морозов и Снегурочек в Ханты-Мансийске не проводился из-за пандемии коронавируса.

О ситуации с коронавирусом в регионе

По данным регионального оперативного штаба на 11 декабря, всего в регионе 92 118 человек заболели ковидом, 85 123 пациента выздоровели, 1 823 умерли. При этом за последние две недели с 26 ноября суточная заболеваемость снизилась более чем на 10% - с 238 случаев до 206.

С 8 ноября в Югре начали действовать QR-коды для посещения спортивных, культурных учреждений, ТРЦ, организаций допобразования, салонов красоты, организаций досуга и развлечений, гостиниц и прочих мест для временного проживания, общественного питания, за исключением тех, которые работают навынос. До 20 декабря подросткам до 14 лет запрещено посещать торговые центры без родителей, запрещено проведение зрелищно-развлекательных мероприятий за исключением спектаклей и концертов в закрытых залах, работы театров, музеев, галерей, библиотек, физкультурных и спортивных событий. Детские игровые комнаты и кальянные закрыты в ХМАО до конца 2021 года.