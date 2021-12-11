Чернышенко предложил включить "РДШ-Науку" в проект "Передовые инженерные школы"

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко предложил включить научно-образовательный проект Российского движения школьников (РДШ) в федеральный проект "Передовые инженерные школы". Об этом в субботу сообщается на сайте кабмина.

РДШ в рамках Конгресса молодых ученых представило Чернышенко проект "РДШ-Наука". Его основная задача заключается в повышении интереса школьников к научной и профориентационной деятельности, формировании трендов технологического и инновационного развития детских сообществ.

"Они (РДШ - прим. ТАСС) провели большую работу и организовали практическое взаимодействие школьников с ведущими российскими инновационными компаниями и университетами. Это позволяет привлекать учащихся к научным исследованиям и открытиям с более раннего возраста. По факту они помогают нам исполнить поручение президента и реализовать нацпроект "Наука и университеты". Я им очень благодарен за инициативу, обязательно ее поддержим. Также необходимо проработать возможность включения проекта "РДШ-Наука" в план реализации федпроекта "Передовые инженерные школы", - приводятся на сайте слова Чернышенко.

Согласно целям национального проекта "Наука и университеты", Россия должна войти в пятерку стран, ведущих разработки в приоритетных областях. В РФ должны создать 15 научно-образовательных центров мирового уровня, которые объединят ведущие университеты, научные организации, компании реального сектора экономики для решения масштабных задач.

4 декабря на сайте кабмина сообщалось, что правительство России запустит в следующем году федеральный проект "Передовые инженерные школы" для реализации одноименной стратегической инициативы, утвержденной премьер-министром Михаилом Мишустиным. Цель федерального проекта "Передовые инженерные школы" - подготовить квалифицированные кадры для высокопроизводительного, экспортно ориентированного сектора экономики страны.

К 2030 году на базе вузов должны быть созданы 30 школ в партнерстве с высокотехнологичными компаниями, такими как РЖД, Росатом, Ростех, корпорация "Иркут" и другими. К концу 2030 года до 10 тыс. преподавателей и сотрудников передовых инженерных школ должны пройти профессиональную переподготовку.

О Российском движении школьников и проекте "РДШ-Наука"

Российское движение школьников было создано указом президента РФ Владимира Путина 29 октября 2015 года. Цель организации заключается в совершенствовании государственной политики в области воспитания подрастающего поколения и содействии формированию личности на основе присущей российскому обществу системы ценностей. Движение объединяет более 500 тыс. детей и 19 тыс. образовательных учреждений из 85 субъектов РФ.

В состав "РДШ-Наука" входят четыре проекта: "Space . Открытый космос. 2.0", посвященный исследованию космоса и разработке школьных малых космических аппаратов, запуску проектов школьников на орбиту; "РОБОдрон" - проект по изучению летающей, наземной и подводной робототехники, программированию и промышленному применению; "Абитура" - это взаимодействие с вузами и колледжами страны, совместная проектная деятельность с научным и студенческим сообществом; а также проект "Плоды науки" - всероссийские исследования окружающего мира и научное волонтерство.