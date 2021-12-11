В РПЦ призвали проявить снисхождение к курившему в храме блогеру с учетом его извинений

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Блогер из Читы, ранее прикуривший сигарету от свечи в храме, уже извинился за свой поступок, и поэтому к нему нужно проявить снисхождение. Такое мнение высказал в субботу глава Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

В эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия 24" ведущая попросила митрополита Илариона прокомментировать ситуацию с задержанным в Москве 19-летним Виталием Мирошниковым, который в прошлом году прикурил сигарету от свечи в храме, выложил это видео в своем блоге и в результате был приговорен к обязательным работам, после чего уехал, не отбыв наказания, в Москву. Ведущая программы обратила внимание на то, что блогеру за этот побег может грозить ужесточение наказания, и спросила архиерея, где бы он в этой связи, образно говоря, поставил запятую в выражении "казнить нельзя помиловать".

"Я бы в данной ситуации, наверное, поставил запятую после "нельзя" - потому что, насколько я помню, после того как этот молодой человек совершил свой поступок и получил множество негативных комментариев в социальных сетях, он принес извинения", - ответил митрополит Иларион.

Также, добавил он, молодой человек сказал при этом "одну важную фразу", которая, по мнению представителя РПЦ, "является ключом ко всей этой нелепой и печальной ситуации". "Он сказал: я не получил никакого религиозного образования, и для меня вся эта сфера является закрытой", - напомнил архиерей.

По мнению митрополита Илариона, данная ситуация еще раз наглядно иллюстрирует необходимость увеличения времени преподавания в школах основ религиозных культур. По мнению представителей Русской православной церкви, которое они неоднократно высказывали, преподавание данного предмета в рамках одного курса в четвертом классе, в течение одного часа в неделю, недостаточно.