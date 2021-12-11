Иск продюсера Киселева к Крутому на 1 млн рублей передан в Арбитражный суд Москвы

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Иск основателя "Русской медиагруппы" Владимира Киселева, в котором он требует взыскать с композитора Игоря Крутого 1 млн рублей за сказанные на пресс-конференции и опубликованные сетевым изданием Super.ru слова о фестивале "Новая волна", передан в Арбитражный суд Москвы для рассмотрения по существу. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Гагаринского суда Москвы, куда исковые материалы поступили изначально.

"После заседания по иску Киселева к Крутому судом было вынесено определение о передаче дела в Арбитражный суд Москвы", - сказали в пресс-службе.

Владимир Киселев требует признать сведения статьи, опубликованной 24 августа 2019 года на сайте Super.ru, не соответствующими действительности, порочащими его честь, достоинство и деловую репутацию, а также обязать ответчика опубликовать опровержение статьи и взыскать с него компенсацию морального вреда в размере 1 млн рублей и 300 рублей госпошлины.

В конце августа 2019 года Крутой на пресс-конференции заявил, что Киселев попытался сорвать фестиваль "Новая Волна" в Сочи, который организовал композитор. По словам Крутого, основатель "Русской медиагруппы" организовал аналогичное мероприятие примерно в те же даты, что и даты проведения "Новой волны", а также пригласил туда тех же артистов для выступления. Заявление Крутого было опубликовано на сайте Super.ru.