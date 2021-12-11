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Пандемия COVID-19

В Словакии выявили первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Заразившиеся недавно прибыли в республику с юга Африки

ПРАГА, 11 декабря. /ТАСС/. Первые три случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Словакии. Об этом в субботу сообщило Словацкое телевидение со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

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По его данным, заразившиеся жители Словакии недавно прибыли в республику с юга Африки. Там они посетили несколько стран. Болезнь, вызываемая коронавирусом, у них протекает в легкой форме.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных им выявлено в ЮАР.

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СловакияПандемия COVID-19
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