Детский омбудсмен выступила в поддержку создания дневных центров для детей с инвалидностью

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Центры дневного пребывания могут стать той помощью, которая необходима родителям и усыновителям детей с инвалидностью, поэтому следует рассмотреть возможность их создания, в том числе в отдаленных населенных пунктах. Об этом заявила в субботу уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Мария Львова-Белова, выступая в ходе круглого стола "Особые дети - обычная жизнь".

"Сейчас, проезжая по социальным учреждениям, я вижу, что процентов 30-50 детей там - это дети при живых родителях, из нормальных семей, которые там находятся по заявлению. Это говорит о том, что мы не дорабатываем и не даем силу этой семье, мы не даем альтернативу. Если они проживают в отдаленном районе, где нет никакого ресурса, никаких форм поддержки, конечно же, семье очень сложно. Я буквально три минуты назад общалась с Фондом "Перспективы" Санкт-Петербурга, они показали прекрасное решение - центр дневного пребывания", - сказала она.

По словам детского омбудсмена, такие центры - это хорошая возможность для членов семьи заняться своими делами, отдохнуть, выйти на работу, а для ребенка это открывает новые возможности для коммуникации и социализации. Она также указала на проблему того, что учителя оказываются неподготовленными для работы с детьми с особенностями развития, и чаще всего таким детям рекомендуется выбрать неочный формат обучения, что лишает их возможности социализации. "Сейчас в рамках этого направления вместе с Министерством просвещения мы готовим программу обучения сотрудников школ, образовательных организаций по взаимодействию с такими детьми", - отметила Львова-Белова.

Уполномоченный по правам ребенка также высказала мнение по законопроекту о "распределенной опеке". По словам Львовой-Беловой, этот закон необходимо рассматривать, так как принять его не могут уже несколько лет, при этом важно с особой тщательностью рассмотреть вопрос имущественных прав детей с инвалидностью, чтобы они не становились жертвами мошенников.

Кроме того, еще одним важным моментом является распределение функций между опекунами. "Мне кажется, количество опекунов надо ограничить, с конкретным статусом - например, имущественный опекун, опекун, который занимается образованием, трудоустройством, досугом, опекун, который занимается проживанием человека в условиях интерната либо в условиях некоммерческой организации, в условиях надомных", - подчеркнула она.

Детский омбудсмен выразила надежду, что практика введения протоколов сообщения родителям об инвалидности их ребенка появится по всей России. По ее словам, очень важно донести эту информацию корректно, а также рассказать о психологических и инструментальных ресурсах родителям, чтобы они четко понимали, что не останутся одни, а у их ребенка есть перспективы.