В Бангладеш выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Бангладеш. Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на министра здравоохранения и благосостояния семьи Захида Малека.

По его словам, обе инфицированных - члены сборной Бангладеш по крикету, недавно они вернулись в страну из Зимбабве. Состояние заразившихся стабильное, они находятся на изоляции в отеле в Дакке.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных новым вариантом коронавируса выявлено в ЮАР.