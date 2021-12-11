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Пандемия COVID-19

В Бангладеш выявили первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса

Обе инфицированных - члены сборной Бангладеш по крикету, недавно вернувшиеся в страну из Зимбабве

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Первые два случая заражения омикрон-штаммом коронавируса выявлены в Бангладеш. Об этом в субботу сообщило агентство Синьхуа со ссылкой на министра здравоохранения и благосостояния семьи Захида Малека.

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По его словам, обе инфицированных - члены сборной Бангладеш по крикету, недавно они вернулись в страну из Зимбабве. Состояние заразившихся стабильное, они находятся на изоляции в отеле в Дакке.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм коронавируса В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой "омикрон". В заявлении ВОЗ говорилось, что у этой разновидности "имеется большое число мутаций, ряд которых вызывает обеспокоенность". Мировым эпицентром распространения омикрон-штамма является юг Африки. Наибольшее число инфицированных новым вариантом коронавируса выявлено в ЮАР.

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БангладешПандемия COVID-19
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