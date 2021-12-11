В Тбилиси проходит первый фестиваль детских книг

ТБИЛИСИ, 11 декабря. /ТАСС/. Фестиваль детских книг открылся в Тбилиси в субботу. Как сообщили ТАСС организаторы мероприятия, выставка-распродажа детской литературы проходит впервые в грузинской столице.

Фестиваль детской книги проходит в рамках проекта ЮНЕСКО, который 23 апреля 2021 года Тбилиси объявил Всемирной столицей книги.

"Вам известно, что ежегодно в Тбилиси устраивается книжный фестиваль. Детские издательства участвовали в рамках этого большого фестиваля. Сейчас мы решили основать фестиваль детских книг. Мы приняли такое решение потому, что эта сфера очень большая. Издателей детских книг много. Это в то же время очень ответственная вещь, потому что детям надо предлагать высокое качество издания", - сказала ТАСС менеджер по связям с общественностью проекта "Тбилиси - Всемирная столица книги" Ия Векуа.

На фестивале, который проходит в выставочном центре "Экспо Джорджия", представлены тысячи детских книг порядка 20 издательств. Тут можно встретить сказки известных грузинских авторов Дато Турашвили и Отия Иоселиани, а также А.С. Пушкина, Корнея Чуковского, Николая Носова. В мероприятии участвую и книги зарубежных сказочников - Г.Х. Андерсена, Братьев Гримм. Книги рассчитаны на детей от года до 15 лет.

Помимо выставки, на фестивале, который продлится два дня, будут проходить презентации новых книг, воркшопы, встречи с детскими авторами. В рамках мероприятия состоится и награждение премией "Накадули" в четырех номинациях - лучшая прозаическая книга, поэтическая, иллюстрированная и образовательно-познавательная. В конкурсе участвуют 13 книг.

Организаторы фестиваля заявляют, что мероприятие станет традиционным и будет проходить ежегодно.