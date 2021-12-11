В Латвии перезахоронили останки советского генерала Николая Якунина

РИГА, 11 декабря. /ТАСС/. Останки советского генерал-майора Николая Якунина, погибшего при освобождении Латвии от нацистов перезахоронили в субботу в городе Мадона. Перезахоронение останков на местном советском воинском кладбище сопровождалось торжественно-траурной церемонией, передает с места событий корреспондент ТАСС.

В церемонии приняли участие представители посольства России в Латвии, местного самоуправления, Русской общины Латвии, Латвийского антинацистского комитета и других общественных организаций. Эксгумация останков командира 124-го стрелкового корпуса гвардии генерал-майора Якунина, погибшего 30 сентября 1944 года в ходе операции по освобождению территории Латвийской ССР, для последующего перезахоронения прошла в конце августа.

"В августе прошла эксгумация тела генерал-майора Якунина. Прошла она по согласованию между властями России и Латвии. У нас в России было межведомственное согласование между министерством обороны и министерством иностранных дел", - рассказал журналистам посол РФ в республике Михаил Ванин.

"Сегодня мы провели очень важную для нас торжественно-официальную церемонию перезахоронения генерал-майора Якунина - тело предано земле. Все прошло очень достойно и с участием российских и латвийских представителей. Теперь у генерала есть постоянное место упокоения - лежит он вместе со своими боевыми товарищами. И будем теперь исходить из того, что мы можем приходить сюда в памятные даты и отдавать нашу благодарность и генералам, и офицерам, и солдатам здесь, где они все вместе", - добавил он.

Замглавы Мадонского края Зигфридс Гора во время церемонии поблагодарил от имени самоуправления российскую сторону за разрешение о переносе могилы генерала Якунина. "Уважение и вечная память жертвам войны", - отметил он.

"Сейчас, когда мы перезахороним останки генерала здесь, я думаю, что мы совершим историческую справедливость", - подчеркнул со своей стороны депутат Мадонской краевой думы Андрис Домбровскис. "Я надеюсь, генерал нас простит, что мы его потревожили, но мы воссоединим его со своими однополчанами, со своими друзьями, которые похоронены здесь", - добавил он.

Перенос могилы

Мадонское самоуправление в августе сообщило о планах демонтировать установленный около Мадонской государственной гимназии памятник генералу-майору Якунину. Останки генерала были эксгумированы и вместе с обелиском перенесены на расположенное неподалеку городское братское кладбище. Решение о переносе монумента и могилы было принято муниципалитетом еще в мае прошлого года. Посольство России в Латвии тогда подтвердило демонтаж этого монумента и перенос могилы заслуженного советского командира на местное братское кладбище.

Генерал-майор Николай Якунин - герой Советского Союза, командир 124-го стрелкового корпуса, который в ходе Прибалтийской наступательной операции прорвал оборону противника. Якунин погиб в бою в районе города Мадона.