Более 2,4 млн жителей Петербурга завершили вакцинацию от коронавируса

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Более 2,4 млн человек в Санкт-Петербурге завершили вакцинацию от коронавируса. Об этом со ссылкой на губернатора Александра Беглова рассказали в субботу в пресс-службе администрации главы города.

"Александр Беглов сообщил, что 2,412 млн человек закончили вакцинацию", - говорится в сообщении Смольного по итогам беседы губернатора и руководителя Роспотребнадзора Анны Поповой, на которой обсуждалась эпидситуация в Петербурге.

По словам Беглова, обстановка из-за коронавируса в городе остается сложной, но контролируемой, количество госпитализаций - стабильным. "Ситуация позволила провести обратное перепрофилирование ряда федеральных стационаров. В полном объеме восстановлено оказание плановой медицинской помощи в основном корпусе Госпиталя для ветеранов войн. Всего в городе развернуто 7 949 инфекционных коек, из них свободно 28,5%", - привели в пресс-службе слова губернатора.

На сегодняшний день в Петербурге открыто 190 прививочных пунктов, они будут работать в обычном режиме в дни новогодних каникул, за исключением 31 декабря, 1 и 7 января. "В эти дни можно будет привиться в дежурных пунктах", - сказал Беглов.

Также отмечается, что бесплатные лекарства в городе получают более 26 тыс. человек, находящихся на амбулаторном лечении. Губернатор уверил, что экстренная медицинская помощь в петербургских стационарах оказывается в прежнем объеме.

По последним данным, в Петербурге выявили 813 296 случаев заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает второе место среди регионов России после Москвы. Выздоровели 756 331 человек, умерли 26 823. За последние сутки в городе выявили 2 045 случаев заражения.