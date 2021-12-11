Бэнкси выпустил в продажу майки в поддержку разрушителей памятника работорговцу

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Тысячи человек встали в субботу в очередях в Бристоле, чтобы приобрести майки, выпущенные в продажу известным уличным художником Бэнкси. Как сообщает телеканал Sky News, ажиотаж наблюдается во всех торговых точках, в которые поступили в продажу футболки.
Ранее Бэнкси сообщил через свои аккаунты в социальных сетях, что вся выручка от реализации маек пойдет на организацию защиты четырех человек, которые в июле прошлого года опрокинули с постамента и сбросили в Бристольский залив памятник английскому купцу и филантропу Эдварду Колстону (1636-1721), зарабатывавшему на работорговле. Этот инцидент произошел во время акции сторонников движения Black lives matter, позже обвинения в порче городского имущества были предъявлены трем молодым людям и одной девушке в возрасте от 21 года до 36 лет. Их дело начнет рассматриваться в королевском суде Бристоля 13 декабря.
Banksy has designed a T-shirt that he is selling to raise funds for four people accused of pulling down a statue during a Black Lives Matter protest in Bristol https://t.co/aRH45a7SgX— Sky News (@SkyNews) December 11, 2021
"На следующей неделе четыре человека, обвиняемые в том, что они свалили статую Колстону в Бристоле, предстанут в суде. Я сделал сувенирные майки по этому случаю. Они доступны в различных торговых точках города с завтрашнего дня (с субботы). Все деньги будут направлены обвиняемым", - говорится на веб-сайте художника.
На футболке серого цвета сверху написано "Бристоль", а снизу изображен постамент без памятника. Стоимость каждой майки - £30 (почти 3 тыс. рублей).
О Бэнкси
Загадочному художнику, скрывающемуся под псевдонимом Бэнкси, до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно предстает с закрытым лицом.
Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия властей или самые злободневные темы вроде пандемии COVID-19, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью. В 2018 году в Центральном доме художника в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы - с 2 июня по 2 сентября - ее посетили более 300 тыс. человек. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм Exit Through the Gift Shop, который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".
Thousands of people have queued outside shops in Bristol to buy limited edition T-shirts designed by world-famous street artist Banksy pic.twitter.com/8bYN35CIDX— PA Media (@PA) December 11, 2021
В октябре рисунок Бэнкси, получивший всемирную известность после того, как его чуть не уничтожил установленный автором потайной шредер, ушел с молотка в Лондоне за рекордные для работ британского уличного художника £18,6 млн ($25,4 млн на тот момент).