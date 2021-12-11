Бэнкси выпустил в продажу майки в поддержку разрушителей памятника работорговцу

ЛОНДОН, 11 декабря. /ТАСС/. Тысячи человек встали в субботу в очередях в Бристоле, чтобы приобрести майки, выпущенные в продажу известным уличным художником Бэнкси. Как сообщает телеканал Sky News , ажиотаж наблюдается во всех торговых точках, в которые поступили в продажу футболки.

Ранее Бэнкси сообщил через свои аккаунты в социальных сетях, что вся выручка от реализации маек пойдет на организацию защиты четырех человек, которые в июле прошлого года опрокинули с постамента и сбросили в Бристольский залив памятник английскому купцу и филантропу Эдварду Колстону (1636-1721), зарабатывавшему на работорговле. Этот инцидент произошел во время акции сторонников движения Black lives matter, позже обвинения в порче городского имущества были предъявлены трем молодым людям и одной девушке в возрасте от 21 года до 36 лет. Их дело начнет рассматриваться в королевском суде Бристоля 13 декабря.

"На следующей неделе четыре человека, обвиняемые в том, что они свалили статую Колстону в Бристоле, предстанут в суде. Я сделал сувенирные майки по этому случаю. Они доступны в различных торговых точках города с завтрашнего дня (с субботы). Все деньги будут направлены обвиняемым", - говорится на веб-сайте художника.

На футболке серого цвета сверху написано "Бристоль", а снизу изображен постамент без памятника. Стоимость каждой майки - £30 (почти 3 тыс. рублей).

О Бэнкси

Загадочному художнику, скрывающемуся под псевдонимом Бэнкси, до сих пор удается сохранять в тайне свою личность - никому, кроме его ближайших помощников, не известно, как он выглядит и как его на самом деле зовут. Существуют лишь немногочисленные фотографии и видео, на которых бристольский мастер граффити неизменно предстает с закрытым лицом.

Граффити Бэнкси, который поднимает в своем творчестве вопросы социального неравенства, лицемерия властей или самые злободневные темы вроде пандемии COVID-19, принесли ему всемирную славу и пользуются большой популярностью. В 2018 году в Центральном доме художника в Москве прошла первая в России выставка работ Бэнкси. За три месяца работы - с 2 июня по 2 сентября - ее посетили более 300 тыс. человек. В 2010 году Бэнкси представил публике документальный фильм Exit Through the Gift Shop, который впоследствии был номинирован на премию "Оскар".