Молодежь Кабардино-Балкарии сможет реализовать свои творческие идеи в новом дворце

НАЛЬЧИК, 11 декабря. /ТАСС/. Власти Кабардино-Балкарии приняли решение переделать строящийся Дворец театров в Дворец творческой молодежи, что даст возможность молодым людям проявлять свои способности, представляя республику на самом высоком уровне. Стройплощадку будущего дворца в Нальчике посетил глава региона Казбек Коков 11 декабря, сообщили в его пресс-службе.

"Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков осмотрел строительную площадку здания будущего Дворца творческой молодежи, на завершение которого в федеральном бюджете на 2022-2024 годы предусмотрено более 1 млрд рублей. Согласно проекту, в здании будут обустроены художественные мастерские, кино- и архитектурная студии, коворкинг-зоны, где творческая молодежь сможет общаться с друзьями по интересам и работать над своими проектами. Дворец будет оснащен современным оборудованием, станет центром проведения выставок, молодежных форумов, фестивалей, научных конференций и творческих мероприятий", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на базе молодежного дворца создадут музей современного искусства и интерактивный историко-патриотический музей. "Создадим здесь все условия, для того чтобы молодежные творческие коллективы могли развиваться и представлять Кабардино-Балкарию на самом высоком уровне", - сказал Коков во время посещения объекта.

В здании также разместится Кабардино-Балкарская государственная филармония им. Б.Х. Темирканова, которая нуждается в специализированном зале, чтобы вести концертную деятельность. Помещение обустроят в соответствии с требованиями к филармоническим залам, при его строительстве используют современные технологии архитектурной акустики.

Строительные работы начнутся в начале 2022 года, завершение строительства Дворца творческой молодежи запланировано на конец 2024 года. "Долгострой, который был начат еще в 2002 году, удастся завершить благодаря поддержке президента России Владимира Владимировича Путина и при активном содействии правительства России. Дворец станет еще одной достопримечательностью столицы Кабардино-Балкарии, местом притяжения молодежи и украшением курорта Нальчик", - отметил Коков.

Глава республики поручил Минстрою Кабардино-Балкарии внести корректировки в существующий проект дворца с учетом изменения его первоначального назначения, проработать фасад здания таким образом, чтобы его архитектура гармонично вписывалась в исторически сложившийся облик Нальчика в этом районе, а также включить в работы благоустройство прилегающей территории.