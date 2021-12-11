В Нижнем Новгороде праздничным парадом начались мероприятия "Новогодней столицы России"

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 декабря. /ТАСС/. Праздничный парад, в котором приняли участие сотни нижегородцев и гостей города, открыл в субботу череду мероприятий "Новогодней столицы России - 2022". Колонна со сказочными персонажами и Губернским оркестром, прошлась по улице Большой Покровской от площади Минина до площади Горького, где зажглись огни на новогодней елке.

"Сегодня начинается огромный цикл мероприятий "Новогодняя столица России". Вчера в наш город приехал Дед Мороз, привез с собой соответствующую погоду и теперь у нас шикарная настоящая зима, как и положено в России", - обратился к участникам парада замгубернатора Нижегородской области, министр культуры региона Олег Беркович.

Одним из главных героев парада стал мальчик Ваня Мечтатель. Он рассказал историю своего посещения фабрики, на которой раньше производили одинаковые снежинки. Ваня предложил сделать процесс более творческим и разнообразить снежинки работами, чтобы каждая частичка зимы была уникальным сплавом творчества и технологий. С тех пор во всем мире снежинки стали разными, а фабрика стала именоваться "Волшебной кузницей снежинок".

Парад начался на территории Нижегородского кремля. Далее участники проследовали на главную пешеходную улицу города - Большую Покровскую. Там колонну, по ходу движения к которой примыкали люди, возглавил Губернский оркестр. Участники парада прошли через несколько станций. Так, например, на одной из них зрителям показали огненное шоу.

Завершился парад на площади Горького, которая стала одной из главных локаций празднования. Именно здесь в этом году располагается традиционная Горьковская елка. На площади участников парада встречали музыканты и танцоры, после чего прошла церемония зажжения праздничных огней.

"Сегодня мы официально начинаем празднование "Новогодней столицы". Активностей будет все больше и больше, в каждом районе будет площадка, парки и скверы предусмотрели свою программу, и каждый найдет себе что-то по душе. Почти 70 катков откроем в Нижнем Новгороде - это очень большое количество, такого не было никогда", - рассказал мэр города Юрий Шалабаев.

О праздновании

Праздничные мероприятия в Нижнем Новгороде, который получил титул "Новогодней столицы России - 2022" пройдут на нескольких площадках, включая Нижегородский кремль, пешеходную улицу Большую Покровскую и Ярмарку. Для местных жителей и туристов покажут ледовые шоу Ильи Авербуха и Татьяны Навки с участием олимпийских чемпионов и чемпионов мира.