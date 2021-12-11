В Чечне открыли шестую модельную библиотеку с начала года

ГРОЗНЫЙ, 11 декабря. /ТАСС/. Шестую модельную библиотеку в рамках реализации национального проекта "Культура" открыли в субботу в чеченской станице Ассиновское. До конца года два аналогичных объекта появятся в городе Аргун и Грозном, передает корреспондент ТАСС.

Новый стандарт предусматривает технологическое развитие, внедрение информационных систем.

"Сейчас библиотека оборудована по последнему слову техники, оснащена компьютерным оборудованием, современными экранами, кинопроекторами, программным обеспечением. В учреждении можно получить доступ к электронным ресурсам крупнейших федеральных библиотек", - сказал замминистра культуры республики Мамед Мадаев.

В библиотеке провели капитальный ремонт внутренних помещений и фасада, полностью заменили оборудование и мебель, приобрели компьютеры и мультимедийное оборудование. Книжный фонд пополнили более 9 тыс. экземплярами книг.

"Специалисты библиотеки прошли курсы повышения квалификации. Ключевая идея модельной библиотеки - рациональное использование каждого квадратного метра и зонирование пространства под определенную идею и целевую аудиторию", - отметил Мадаев.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлили до 2030 года, он предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.