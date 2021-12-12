Ожидание поезда на МЦД-1 с 12 декабря может достигать 30 минут

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Поезда на соединительной ветви между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве будут курсировать в обе стороны по одному пути с воскресенья, благодаря чему начнутся работы по реконструкции участка для будущего четвертого Московского центрального диаметра (МЦД-4). В расписание аэроэкспрессов и пригородных электричек внесут существенные изменения, число поездов уменьшится вдвое, а интервалы движения поездов после 12 декабря составят до 30 минут.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Московской железной дороги (МЖД), на период строительства в расписание поездов внесены существенные корректировки. Всего на участке будут курсировать 84 пары поездов, из них 17 - МЦД, 34 аэроэкспресса, один экспресс и 32 пригородные электрички. В настоящее время на участке курсируют 173 пары поездов.

"Часть аэроэкспрессов продолжит "сквозное" движение от Одинцово до Шереметьево, другая часть рейсов будет отправляться в аэропорт только с Белорусского вокзала. В сторону аэропорта с Белорусского вокзала, Савеловской и Окружной поезда компании будут отправляться каждые 30-40 минут, из Одинцово и станций на участке до Белорусского вокзала - каждые 70 минут. Время в пути не изменится. Добраться в Шереметьево можно также на экспресс-автобусах от станции метро "Ховрино", - уточнили в МЖД.

При этом начальник комплекса информирования МЦД департамента транспорта Москвы Тимур Соцкий сообщил ТАСС, что оборотное движение поездов на участке МЦД-1 между Белорусским и Савеловским вокзалами в Москве будет действовать один год, планируется завершить все ремонтные работы на данном участке до конца 2022 года. "Интервалы движения поездов на данном участке после 12 декабря составят от 5 до 30 минут", - сказал он.

Движение между Савеловской и Белорусской организуют так называемым "пакетным" способом. В одну сторону будут пропускать сразу несколько поездов, и "сквозными" поездами будут не только те, что курсируют между Лобней и Одинцово, но и поезда из дальнего пригорода, а также аэроэкспрессы между Одинцово и аэропортом Шереметьево.

"Ощутимые изменения затронут только центральный участок. На радиусах объем движения в часы "пик", в том числе из дальнего пригорода, сохранится практически на прежнем уровне. Но для многих из них Белорусский и Савеловский вокзалы станут конечной остановкой. Также некоторые поезда проследуют Беговую и Тестовскую без остановки", - добавили в департаменте транспорта.

Бесплатная пересадка

Кроме того, до окончания реверса на участке МЦД-1 от Белорусской до Савеловской для пассажиров предусмотрена бесплатная пересадка с одной станции диаметра на другую через метро или МЦК в течение 90 минут с первой оплаты при проезде по карте "Тройка". Раньше для повторной пересадки на диаметр приходилось снова платить.

"Новая схема будет работать только на первом диаметре. Не забывайте: чтобы сделать бесплатную пересадку, нужно валидировать "Тройку" на входе и выходе со станции. <…> На Белорусском вокзале мы установили еще 10 валидаторов между восьмым и девятым путями: туда на время реверса тоже будут приходить поезда МЦД", - пояснили в департаменте транспорта.

Там также отметили, что на первом диаметре девять пересадочных станций, с которых можно перейти на метро и МЦК.

Какие работы выполнят

На данный момент на участке Беговая - Савеловская всего два пути. Чтобы запустить МЦД-4, его необходимо расширить до четырех путей. Специалисты отмечают, что данный участок протяженный и сложный, т.к. расположен в центральной части города.

"Работы будут проводиться в несколько этапов. Сначала будет осуществляться вынос городских коммуникаций и строительство 1,2 км подпорных стен по технологии, исключающей забивные работы, что в значительной мере снижает вибрационное и шумовое воздействие на окружающие здания", - уточнили в пресс-службе МЖД.

Кроме того, на втором этапе в 19 жилых домах, на обращенных в сторону железной дороги фасадах, планируется установка оконных блоков шумозащитного типа с клапанами проветривания, строительство шумозащитных экранов общей протяженностью 2,6 км и укладка бесстыковых путей.

"Всего на участке планируется уложить 15 км путей и 57 стрелочных переводов. <...> В ходе завершающего этапа будет выполнено благоустройство территории", - добавили в пресс-службе.

О диаметрах

Об идее пуска МЦД было объявлено в ноябре 2017 года. В том же месяце президент России Владимир Путин одобрил проект. Для его реализации потребовалась консолидация сил ключевых ведомств и транспортных компаний России, в том числе правительств Москвы и Подмосковья, ОАО "Российские железные дороги", Минтранса РФ и ГУП "Московский метрополитен".

МЦД получили название благодаря сквозному характеру пересечения города. Столицу с областью уже связали железнодорожные линии - МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" от Одинцова до Лобни и МЦД-2 "Курско-Рижский", соединяющий Нахабино и Подольск. Всего планируется открытие пяти диаметров. Еще осталось ввести в эксплуатацию МЦД-3 от Зеленограда до Раменского и МЦД-4 от Апрелевки до Железнодорожного, что планируется сделать в 2023 году; МЦД-5 от Пушкино до Домодедово должен стать доступен для пассажиров в 2025 году.

Движение по двум диаметрам началось 21 ноября 2019 года. До 8 декабря проезд на МЦД был бесплатным. С большинства станций МЦД можно сделать пересадки на метро, МЦК и радиальные направления МЖД.