В Москве пройдет конгресс "Молодые профессионалы"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международная конгресс-выставка "Молодые профессионалы", посвященная итогам развития системы среднего профессионального образования (СПО) в 2021 году, пройдет с 12 по 14 декабря в Москве. Свыше 500 экспертов обсудят проблемные вопросы и перспективы сферы СПО в России, сообщили ТАСС в пресс-службе Института развития профессионального образования (ИРПО).

Деловая программа конгресса будет посвящена подведению ключевых итогов развития проектов системы СПО в 2021 году, отметили в институте. Так, наиболее успешными из них стали проекты, направленные на раннюю профессиональную ориентацию школьников, - "Билет в будущее" и "Шоу профессий", которые реализуются в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование".

Торжественное открытие форума состоится 13 декабря, далее начнутся панельные дискуссии, на которых эксперты обсудят вопросы синхронизации образовательных программ с потребностями современной экономики в регионах России, модернизации образовательной среды, инклюзивного профессионального образования, работу в обновленных мастерских колледжей, реализацию проекта "Профессионалитет" и повышение квалификации кадров в рамках проекта. Спикеры также поговорят о становлении молодых педагогов в системе СПО, личностном развитии студентов и сопоставят системы среднего профессионального образования стран Евразийского союза для развития общего рынка труда в будущем.

Также в рамках конгресса ИРПО представит ряд новых социально-значимых проектов, которые будут нацелены на удовлетворение потребности различных сфер экономики в квалифицированных молодых кадрах. Кроме того, в рамках конгресса состоится церемония представления послов X Международного чемпионата "Абилимпикс" и подписание соглашений о намерении с компаниями-партнерами. Всего в рамках деловой программы конгресса будет представлено около 30 мероприятий.

В конгрессе примут участие представители Министерства просвещения РФ, Министерства науки и высшего образования РФ, профильных департаментов региональных органов власти, Агентства развития профессионального мастерства (Worldskills Russia), Агентства стратегических инициатив, крупнейших компаний-работодателей и отраслевых бизнес-сообществ.