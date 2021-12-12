Японский абрикос зацвел в декабре в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 декабря. /ТАСС/. Абрикос Муме почти на месяц раньше обычного срока зацвел в Никитском ботаническом саду, сообщили в субботу журналистам в пресс-службе сада.

"Абрикос Муме, или японский - невысокое деревце, с точки зрения западных систематиков относится к роду Слива и начинает цвести обычно в преддверии календарной весны, в теплые солнечные, февральские дни, а иногда даже в январе или декабре. Так, в 2020 году мы сообщили эту новость 30 января, в 2019 зазывали посетителей в Сад на его цветение 8 февраля. А на этот раз на календаре - только 11 декабря", - говорится в сообщении.

В саду ожидают, что абрикос будет цвести не менее двух с половиной месяцев. "Это растение очень чувствительно к колебаниям температуры, и своим ранним цветением оно отреагировало на достаточно холодный сентябрь, да и октябрь с ноябрем в этом году не назовешь типичными. Так что у абрикоса Муме было время набрать единицы холода. Он вошел в состояние покоя, а с первым чувствительным потеплением порадовал нас волшебным цветением. Как и жасмин голоцветковый, который тоже уже распустился на Южном берегу Крыма", - рассказала куратор коллекции декоративных плодовых растений Лариса Комар-Темная, ее слова приводятся в сообщении.

В Никитском ботаническом саду это декоративное дерево было посажено в 1957 году.