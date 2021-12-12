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Дело Ассанжа и WikiLeaks

DM: основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в тюрьме

Инсульт был вызван стрессом, возникшим в результате продолжающегося судебного разбирательства со стороны США, отмечает газета
Джулиан Ассанж EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALA
Описание
Джулиан Ассанж
© EPA-EFE/FACUNDO ARRIZABALA

ТАСС, 12 декабря. Основатель организации WikiLeaks Джулиан Ассанж перенес инсульт в лондонской тюрьме Белмарш, в которой он содержится с 2019 года. Об этом сообщила в воскресенье газета Daily Mail со ссылкой на его невесту Стеллу Моррис.

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По ее информации, приступ случился 27 октября во время выступления Ассанжа в Высоком суде Лондона по видеосвязи. По мнению Моррис, инсульт был вызван стрессом, возникшим в результате продолжающегося судебного разбирательства со стороны США, и общим ухудшением здоровья. Произошедшее сказалось на состоянии основателя WikiLeaks: у него опущено правое веко, наблюдаются проблемы с памятью и признаки неврологического повреждения. Ассанж прошел МРТ головного мозга, теперь он принимает медикаменты против инсульта.

Как сообщает издание, Минюст Великобритании отказался от комментариев.

Вердикт суда

В пятницу Апелляционный суд Англии и Уэльса поддержал апелляцию Министерства юстиции США по делу об экстрадиции в Соединенные Штаты основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Теперь дело будет возвращено в суд первой инстанции - Вестминстерский магистратский суд, который ранее постановил, что 50-летний австралиец не может быть выдан в США из-за риска его самоубийства. В документе также оговаривается, что основатель WikiLeaks должен оставаться под стражей.

Невеста Ассанжа Стелла Моррис обещала оспорить решение суда, назвав его "опасным и ничем не обоснованным", а также "грубой судебной ошибкой".

Ассанж содержится в лондонской тюрьме Белмарш с апреля 2019 года после того, как посольство Эквадора в британской столице отказало журналисту в убежище, которое предоставлялось ему на протяжении семи лет. В январе Вестминстерский магистратский суд отказался выдать Ассанжа в США, где против него выдвинуты 18 уголовных обвинений, но в то же время не стал отпускать журналиста под залог на время рассмотрения апелляции американской прокуратуры.

В Соединенных Штатах основателю WikiLeaks, в частности, инкриминируют преступления, связанные с крупнейшим в американской истории случаем раскрытия секретной информации. По совокупности предъявленных обвинений основателю WikiLeaks грозит до 175 лет тюремного заключения.

Теги
ВеликобританияДело Ассанжа и WikiLeaksАссанж, Джулиан
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